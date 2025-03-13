Техно

TikTok запроваджує нові обмеження для підлітків та інструменти для батьків
13 Березня 2025 13:19
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Підліток з телефоном / Фото: Pew Research Center
Підліток з телефоном / Фото: Pew Research Center

Соцмережа TikTok представила низку нових функцій для батьків, щоб вони могли краще контролювати онлайн-досвід своїх дітей. Оновлені інструменти Family Pairing дозволяють встановлювати обмеження на час перебування в додатку, а також переглядати, хто підписаний на підлітка та кого він або вона заблокували.

Про це йдеться в релізі TikTok.

Серед нововведень – функція Time Away, яка дозволяє батькам встановлювати конкретні години, коли підліток може користуватися TikTok, з можливістю коригувати цей час відповідно до сімейного розкладу. Це дає більше гнучкості, щоб забезпечити баланс між онлайн та офлайн часом.

Ще одна важлива функція – Wind Down. Якщо підліток перебуває в TikTok після 22:00, він отримає нагадування з заспокійливою музикою, щоб допомогти розслабитись та обмежити використання перед сном. Ця опція не містить push-повідомлень, що націлені на заохочення зменшення екранного часу, зокрема в нічний час.

TikTok також запроваджує нові можливості для батьків спостерігати за контентом, з яким взаємодіють їхні діти. Якщо підліток повідомляє про порушення правил у відео, він може також сповістити про це батьків чи інших довірених осіб.

Такими нововведеннями розробники прагнуть допомогти батькам контролювати цифрову активність дітей.


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