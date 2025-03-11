Суспільство

Месенджер Signal припинив співпрацю з українськими правоохоронцями
11 Березня 2025 17:27
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Рада національної безпеки і оборони України заявила, що месенджер Signal перестав відповідати на запити українських правоохоронних органів.

Як повідомив заступник голови РНБО Сергій Демедюк у коментарі Forbes Ukraine, раніше месенджер реагував на такі звернення, проте зараз комунікація припинилася.

За його словами, українські силовики мали окремий канал зв’язку з адміністрацією Signal, проте наразі співпраця призупинена. Він припускає, що це може бути тимчасове явище.

“Раніше Telegram був єдиним месенджером, який не відповідав на звернення правоохоронців. Тепер до нього приєднався Signal”, — додав Демедюк.


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