Месенджер Signal припинив співпрацю з українськими правоохоронцями

Рада національної безпеки і оборони України заявила, що месенджер Signal перестав відповідати на запити українських правоохоронних органів.

Як повідомив заступник голови РНБО Сергій Демедюк у коментарі Forbes Ukraine, раніше месенджер реагував на такі звернення, проте зараз комунікація припинилася.

За його словами, українські силовики мали окремий канал зв’язку з адміністрацією Signal, проте наразі співпраця призупинена. Він припускає, що це може бути тимчасове явище.

“Раніше Telegram був єдиним месенджером, який не відповідав на звернення правоохоронців. Тепер до нього приєднався Signal”, — додав Демедюк.