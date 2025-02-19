Кримінал

Шахраї запустили нову схему викрадення даних користувачів у Viber
19 Лютого 2025 16:32
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Застосунок Viber / Фото: depositphotos
Застосунок Viber / Фото: depositphotos

Новий спосіб шахрайства фіксують у Viber. Зловмисники маскуються під представників сервісів і виманюють у користувачів SMS-коди, які дають їм повний доступ до облікових записів жертв.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

“Зловмисники видають себе за представників відомих сервісів або компаній і просять користувача “ввести SMS-код” під приводом перевірки реєстрації, підтвердження облікового запису чи активації нового мобільного тарифного плану”, – йдеться у повідомленні.

Цей SMS-код активує обліковий запис Viber на новому пристрої, і шахрай отримує контроль над акаунтом користувача.

Що робити, аби зберегти особисті дані:

  • у жодному разі не передавати стороннім людям коди активації;
  • блокувати підозрілі повідомлення;
  • обмежити контакти від невідомих користувачів;
  • використовувати налаштування конфіденційності для захисту облікових записів.

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