Шахраї запустили нову схему викрадення даних користувачів у Viber

Новий спосіб шахрайства фіксують у Viber. Зловмисники маскуються під представників сервісів і виманюють у користувачів SMS-коди, які дають їм повний доступ до облікових записів жертв.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
“Зловмисники видають себе за представників відомих сервісів або компаній і просять користувача “ввести SMS-код” під приводом перевірки реєстрації, підтвердження облікового запису чи активації нового мобільного тарифного плану”, – йдеться у повідомленні.
Цей SMS-код активує обліковий запис Viber на новому пристрої, і шахрай отримує контроль над акаунтом користувача.
Що робити, аби зберегти особисті дані:
- у жодному разі не передавати стороннім людям коди активації;
- блокувати підозрілі повідомлення;
- обмежити контакти від невідомих користувачів;
- використовувати налаштування конфіденційності для захисту облікових записів.