Шахраї запустили нову схему викрадення даних користувачів у Viber

Новий спосіб шахрайства фіксують у Viber. Зловмисники маскуються під представників сервісів і виманюють у користувачів SMS-коди, які дають їм повний доступ до облікових записів жертв.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

“Зловмисники видають себе за представників відомих сервісів або компаній і просять користувача “ввести SMS-код” під приводом перевірки реєстрації, підтвердження облікового запису чи активації нового мобільного тарифного плану”, – йдеться у повідомленні.

Цей SMS-код активує обліковий запис Viber на новому пристрої, і шахрай отримує контроль над акаунтом користувача.

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