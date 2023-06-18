Політика

В ЄС відреагували на намір Росії провести “вибори” на окупованих територіях

18 Червня 2023 10:12
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вибори, єс

Європейський Союз засудив плани Росії провести у вересні так звані “вибори” на тимчасово окупованих територіях України.

Про це заявив речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петер Стано, повідомляє РБК-Україна.

“Цього тижня Центральна виборча комісія Росії вирішила провести “вибори” у вересні на територіях України, які тимчасово перебувають під окупацією Росії. Це ще одна спроба Росії у намаганні надати легітимності її протиправному військовому контролю та навмисній анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також АР Крим та міста Севастополь”, – йдеться в заяві.

Зазначається, що відповідний крок Росії серйозно порушує Хартію ООН, незалежність, суверенітет на територіальну цілісність України, а усі хто причетний до організації псевдовиборів – понесуть наслідки своїх незаконних дій.

“Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці України. Росія повинна негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів”, – додав Стано.


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