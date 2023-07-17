Суспільство

В Японії дельфіни напали на людей

17 Липня 2023 12:47
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японія

Четверо плавців були поранені через напад дельфінів на пляжі у центральній Японії.

Про це повідомляє ВВС.

60-річний чоловік отримав переломи ребер та поранення рук після того, як дельфін протаранив його за кілька метрів від пляжу 16 серпня у місті Міхама, префектура Фукуї. Ще одного чоловіка, віком 40 років, дельфін укусив за руку на пляжі того ж ранку. Пізніше того ж дня дельфіни поранили ще двох людей.

За словами місцевої поліції, цього року на Фукуї зафіксовано шість таких атак.

На пляжах встановили знаки, які застерігають плавців не наближатися до дельфінів і не торкатися їх.

Хоча дельфіни зазвичай не агресивні до людей, ворожість до плавців не є чимось аномальним.

Вчені припустили, що дикі дельфіни-афаліни вважають плавання поруч з людьми “неймовірним стресом”, оскільки це порушує їхні поведінкові звичаї.

У Республіці Ірландія впродовж десяти днів у 2013 році один і той же дельфін поранив двох жінок, одна з яких отримала перелом ребра.

Через рік п’ятьох плавців довелося рятувати біля узбережжя Ірландії, коли на них намагався напасти дельфін.

Окрім ворожості до людей, відомо, що дельфіни іноді поводяться надзвичайно жорстоко стосовно інших морських істот.


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