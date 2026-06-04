В Ужгородському ТЦК прив’язували людей кайданками до драбини: трьом працівникам повідомили про підозри

Ужгородському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки після перевірки омбудсмана повідомили про перші підозри через порушення прав людини. Серед зафіксованих фактів — незаконне утримання людей та застосування фізичного насильства.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, під час моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК та СП були виявлені серйозні порушення прав людини. Матеріали перевірки передали правоохоронним органам, які розпочали розслідування.

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Лубінець повідомив, що 4 червня 2026 року тимчасово виконуючому обов’язки начальника Ужгородського РТЦК та СП та начальнику групи військового обліку оголосили підозри у перевищенні службових повноважень і незаконному позбавленні волі.

Крім того, інструктору центру комплектування повідомили про підозру у катуванні військовозобов’язаного. За словами омбудсмана, йдеться про незаконне утримання людей та застосування до них фізичного насильства.

Усі фігуранти справи затримані. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Також представники Офісу омбудсмана ініціювали перевірку дій посадовців Закарпатського обласного ТЦК та СП, які могли знати про порушення, але не вжили заходів для їх припинення.

Окремо поставлено питання щодо роботи комісії оперативного командування «Захід», яка під час службового розслідування, за словами Лубінця, не відобразила виявлені порушення.

«РТЦК та СП не можуть і не повинні перетворюватися на простір поза правом. Навіть у час війни держава або тримається на законі — або втрачає довіру тих, кого вона захищає», — наголосив омбудсман.