Економіка

В уряді додали мільярдів на телемарафон і асфальт

1 Листопада 2022 16:15
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бюджет

Кабмін вніс до парламенту проект держбюджету-2023 на друге читання. Ярослав Железняк оприлюднив велику таблицю про те, кому скільки грошей дістанеться.

Як пишуть Наші гроші, виявилось, що на Національний телемарафон таки хочуть додати півтора мільярди гривень, які під суспільним тиском були знесені перед першим читанням. Йдеться про шалену купу грошей на телеефір, який монопольно рекламує представників влади. Офіс “слуг народу” оплачує власні рейтинги коштом всіх платників податків.

Через зростання планів по збору акцизного податку з автомобілістів, який зашитий у ціні палива, виросли плани на Укравтодор. Йому докидують 7 мільярдів. Тобто на асфальтування тепер піде щонайменше 64 млрд грн. Однак остаточна ціна питання буде зрозуміла коли бюджет буде прийнято остаточно і офіційно оприлюднять всі цифри.

Наразі ж з таблиці Железняка зрозуміло, що видатки на асфальтування – це більше ніж плани на Мінрозвитку громад (10 млрд грн), Мінкульт (9 млрд), Мінспорт (4 млрд грн), Мінветеранів (7 млрд грн), Мінагро (4 млрд грн), Мінстратегпром (8 млрд грн), Мінекономіки (3 млрд грн), МЗС (6 млрд грн), Міненерго (5 млрд грн), Мінцифри (0,6 млрд грн), Мінреінтеграції окупованих територій (0,4 млрд грн).

Вказані міністерства отримають загалом 57 млрд грн, а Укравтодор – 64 млрд грн.


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