В умовах зменшення кількості призовників в Україні пропонують мобілізувати жінок, – The Times

Україні необхідно відмовитися від “старомодного менталітету” щодо жінок і ухвалити політику призову в армію за ізраїльським зразком.

Про це заявила радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ ЗСУ Оксана Григор’єва в інтерв’ю The Times.

За даними уряду, наразі у збройних силах України служать 65 000 жінок, що приблизно на 40% більше, ніж 2021 року. Майже всі вони – добровольці, оскільки обов’язкового призову для жінок не існує.

У той час, коли країна розв’язує завдання призову сотень тисяч чоловіків цього року, Україна має готуватися, що найближчими роками доведеться мобілізувати й жінок, вважає Григор’єва.

“Наша конституція говорить, що обов’язок кожного українця – захищати батьківщину, тому буде правильно, якщо жінки теж служитимуть… Наш північний сусід просто так не зникне. Протягом сотень років вони неодноразово нападали на нас. Як і Ізраїль, ми маємо бути готові до цього, а це означає, що потрібно навчати чоловіків і жінок, щоб вони були готові до війни”, – сказала Григор’єва.

Хоча Зеленський заявив, що не має наміру призивати жінок до армії, ознакою можливої жіночої мобілізації став жовтень минулого року, коли жінок із медичною освітою зобов’язали стати на облік у військкоматах.