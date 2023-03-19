Політика

В України буде лише одна спроба для контрнаступу, – президент Чехії

19 Березня 2023 18:48
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чехія, контрнаступ

Президент Чехії Петр Павел заявив, що в України цього року буде лише одна спроба для контрнаступу. Оскільки для нових великих операцій у Заходу може не вистачити ресурсів.

Якщо війна продовжуватиметья до і 2024 року, то бато країн-союзників будуть надто втомленими, аби підтримувати високий рівень допомоги, розповів Павел у інтерв’ю.

В Україні ж значно обмедені людські ресурси, якщо порівнювати з РФ.

“Вікно можливостей відкрито цього року. Після наступної зими зберегти поточний рівень допомоги буде вкрай важко. Втома від війни – це не лише виснаження людських ресурсів і техніки, руйнування інфраструктури в Україні, а й втома в країнах, які надають допомогу. Багато країн, багато політиків очікують певного прогресу цього року. Я вважаю, що Україна матиме лише одну спробу розгорнути великий контрнаступ. Тому, якщо вони вирішить розпочати великий контрнаступ і він провалиться, отримати кошти на наступне буде вкрай важко”, – сказав президент Чехії.


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