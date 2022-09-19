В Україну завезли інноваційну вакцину Pfizer

UNICEF Ukraine доставив в Україну 400 тисяч доз мРНК-вакцини проти COVID-19 Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech. Про це повідомили в міністерстві охорони здоров’я.

“Особливістю цієї партії вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech є те, що її не потрібно розбавляти фізіологічним розчином. Вона відразу готова до використання, перед ін’єкцією вакцину потрібно лише розморозити. Це спрощує роботу медичним працівникам”, – повідомили у міністерстві.

Перша партія, 500 тисяч доз, такої вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech була доставлена в Україну 23 липня 2022 року. Також 4 серпня ЮНІСЕФ у межах COVAX доставив 100 тисяч доз вакцини Janssen (Jcovden).

Вакцина була розподілена та доставлена Міністерством охорони здоров’я в 23 області України та місто Київ.