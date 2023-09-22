В українські порти прямують ще три цивільні судна

Тимчасовим коридором в напрямку українських портів рухаються ще три судна. Їх навантажать агропродукцією та рудою.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

«Балкери Azara, Ying Hao 01, Eneida підтвердили готовність скористатися тимчасовим коридором для цивільних суден і рухаються у напрямку портів Південний та Чорноморськ», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що після завантаження понад 127 тис. т української агропродукції та залізної руди судна вирушать у напрямку Китаю, Єгипту та Іспанії.