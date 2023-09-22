Економіка

В українські порти прямують ще три цивільні судна

22 Вересня 2023 14:28
читать на русском →

Тимчасовим коридором в напрямку українських портів рухаються ще три судна. Їх навантажать агропродукцією та рудою.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

«Балкери Azara, Ying Hao 01, Eneida підтвердили готовність скористатися тимчасовим коридором для цивільних суден і рухаються у напрямку портів Південний та Чорноморськ», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що після завантаження понад 127 тис. т української агропродукції та залізної руди судна вирушать у напрямку Китаю, Єгипту та Іспанії.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Вересня 2023 17:24

Україна отримала від Данії танки Leopard 1 з дефектами
22 Вересня 2023 16:22

Єврокомісія готується рекомендувати почати переговори з Україною про її членство в Євросоюзі
22 Вересня 2023 15:21

Дуда заявив, що зернова суперечка не встане між Україною та Польщею
22 Вересня 2023 15:08

Командувач Повітряних сил прокоментував вибухи у Севастополі
22 Вересня 2023 13:33

По штабу Чорноморського флоту нанесено ракетний удар
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
усі думки