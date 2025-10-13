В Україні зросло споживання електроенергії: у семи областях — аварійні відключення

В Україні різко збільшилося споживання електроенергії, що змусило енергетиків застосувати аварійні відключення у кількох регіонах, повідомили в «Укренерго».

За даними компанії, станом на ранок 13 жовтня споживання зросло на 9,5% порівняно з попереднім робочим днем без обмежень — 9 жовтня. Основними причинами стали зниження температури, хмарна погода та низька ефективність побутових сонячних електростанцій, через що багато українців почали активно користуватися електрообігрівачами.

«Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Якщо у вас є світло — не вмикайте кілька потужних приладів одночасно», — закликали в «Укренерго».

Аварійні відключення електроенергії застосовані у:

Харківській,

Сумській,

Полтавській,

Донецькій,

Дніпропетровській,

Запорізькій (для промислових споживачів),

Кіровоградській (частково) областях.

Також у Чернігівській області місцеве обленерго запровадило погодинні відключення двох черг.

В «Укренерго» наголосили, що ситуація в енергосистемі залишається складною через наслідки російських атак і може змінюватися впродовж дня.