Кримінал

В Україні зникло 653 партії гуманітарних військових вантажів

15 Червня 2023 19:41
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гуманітарна допомога

З початку 2023 року Держмитслужба виявила 653 випадки зникнення вантажів, які проходили через митницю як гуманітарна допомога військовим.

Про це повідомляється на сайті Державної митної служби.

Зникнення вантажів виявили спільні перевірки Держмитслужби та Міноборони щодо отримання військовими частинами й територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки товарів, що переміщувались через митний кордон на їх адресу в якості гуманітарної допомоги.

“Протягом січня-травня 2023 року встановлено 653 випадки не підтвердження отримання таких вантажів, як пластини до бронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автотранспорт та інше”, – йдеться в повідомленні.

Загалом було проведено перевірку більше 5 тис. фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу близько 100 військових частин.

Також, у Держмитслужбі заявляють, що механізм гуманітарної допомоги військовим усе частіше використовується для зловживань.

“За 5 місяців 2023 року Держмитслужбою складено 115 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень були товари, ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги”, – зазначають в Державній митній службі.

Для порівняння, протягом усього 2022 року митницями Держмитслужби складено 100 аналогічних протоколів про порушення митних правил.


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