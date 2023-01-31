В Україні змінили формат повісток до військкомату

В Україні почали видавати повістки нового зразка, повідомив начальник Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Гусєв у сюжеті “Тернопіль 1”.

Перша відмінність – у назві. Наразі замість військових комісаріатів там зазначені територіальні центри.

Друга відмінність – збільшилась кількість документів, які необхідно принести до центру комплектування для уточнення своїх даних. До паспорта, військового квитка та приписного потрібно ще додати ідентифікаційний номер.

Третє – пункт, у якому йдеться, що військовозобов’язаний нестиме відповідальність, якщо не з’явиться до пункту без поважної причини.

Раніше там була вказана лише адмінвідповідальність. Тепер це формулювання уточнено:

“Це [адмінвідповідальність] юридично неправильно, тому що є різні обставини. Бувають певні причини, у тому числі й визначені законодавством, з яких людина може не прибути до територіального центру”, – заявив він.