В Україні затримала учасника “ІДІЛ”, який 7 років переховувався від правосуддя

Служба безпеки затримала у Києві учасника міжнародної терористичної організації “Ісламська держава”, який перебував у розшуку по лінії Інтерполу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Зловмисником виявився громадянин однієї з країн Центральної Азії, який ще до повномасштабного вторгнення нелегально прибув в Україну, використовуючи іноземний паспорт підставної особи. До цього учасник “ІДІЛ” тривалий час перебував на Близькому Сході, де займався переправленням бойовиків терористичної організації на територію Сирії”, – йдеться у повідомленні.

Після прибуття в Україну зловмисник намагався переховуватися від правосуддя, постійно змінював номери мобільних телефонів та адреси орендованих квартир у різних містах нашої держави.

Згодом він намагався налагодити у Києві канал незаконної легалізації вихідців з країн з підвищеним терористичним ризиком.

“Наразі учасник терористичної організації перебуває під вартою відповідно до процедури екстрадиційного арешту. Вирішується питання щодо подальшої екстрадиції затриманого до країни походження, яка оголосила його у міжнародний розшук у 2017 році”, – додали у СБУ.