В Україні запустили єдину платформу сервісів для виробників зброї: деталі

Міністерство оборони запустило єдину платформу сервісів для виробників озброєння в Україні. Онлайн-платформа zbroya.gov.ua, на якій зібрано ключові державні послуги та можливості для виробників озброєння та військової техніки, запрацювала сьогодні, 18 серпня.

Про це повідомили в Міноборони України.

Платформа zbroya.gov.ua створена як єдина “точка входу”, де виробники можуть швидко знаходити потрібні сервіси, програми та актуальну інформацію. Серед них:

пільгове 5% кредитування до 500 мільйонів гривень для масштабування виробництва, придбання обладнання, комплектуючих та запуску нових розробок у серійне виробництво;

“Залізний полігон” — сервіс швидких тестувань зразків озброєння та військової техніки;

“Бібліотека комплектуючих” — захищена база виробників комплектуючих до зброї різних категорій;

“Зроблено для перемоги” — грантова програма підтримки українських виробників комплектуючих для ОВТ, спрямована на локалізацію виробництва та зменшення залежності від зовнішніх постачальників;

грантова програма Brave1 для стартапів, розробників та інноваторів у сфері defense tech;

бронювання працівників критичних підприємств.

“Завдання — спростити взаємодію між зброярами та державою, показати партнерам наш потенціал. Ми збираємо в одному місці всі сервіси та інформацію про українську оборонну галузь. Ця екосистема допоможе пришвидшити тестування, масштабування та виготовлення зброї”, — зазначила заступниця Міністра оборони Анна Гвоздяр.

Окрім сервісів, на платформі доступні освітні можливості для розвитку підприємств та вакансії, у тому числі для ветеранів, які прагнуть долучитися до оборонної індустрії. Незабаром сайт буде доповнено нормативною базою у сфері оборони та програмою лізингової підтримки для придбання обладнання й техніки.