В Україні запустили мультирахунок “Дія.Картка” для всіх держвиплат: як оформити

В Україні почав працювати мультирахунок “Дія.Картка”, на який можна отримувати всі державні виплати та зберігати власні кошти. Оформити його можна через застосунок “Дія” або банки-партнери.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Реклама

Реклама

“Замість кількох карток — одна зручна мультирахункова картка для всіх державних виплат і послуг. Більше не потрібно відкривати окремі картки під кожну допомогу”, — написав міністр.

Переваги “Дія.Картки” називають такі: змога отримувати всі держвиплати на один рахунок та можливість змішаної оплати — автоматичне доповнення власними коштами, якщо коштів на спеціальному не вистачає.

На “Дія.Картку” вже можна отримати:

виплати за програмами “єКнига” та “єМалятко”;

військові облігації;

виплати за програмою “Ветеранський спорт”;

допомогу по безробіттю;

допомогу ВПО;

виплату пенсій;

допомогу від міжнародних організацій та інші.

Як оформити “Дія.Картку”

Невдовзі на “Дія.Картку” також можна буде отримати виплату за програмою “Пакунок школяра”. Проте “Національний кешбек” та “єВідновлення” функціонують окремо й не входять до мультирахункової картки.

Оформити “Дія.Картку” можна через застосунок “Дія” або у банках-партнерах: ПриватБанк, Monobank та “Кредит Дніпро”. Перелік банків планують розширити.

Скористатися послугою можуть українці від 18 років за наявності паспорта та РНОКПП.