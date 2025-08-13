        Суспільство

        В Україні запустили мультирахунок “Дія.Картка” для всіх держвиплат: як оформити

        Галина Шподарева
        13 Серпня 2025 13:45
        Дія.Картка / Скриншот
        Дія.Картка / Скриншот

        В Україні почав працювати мультирахунок “Дія.Картка”, на який можна отримувати всі державні виплати та зберігати власні кошти. Оформити його можна через застосунок “Дія” або банки-партнери.

        Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

        “Замість кількох карток — одна зручна мультирахункова картка для всіх державних виплат і послуг. Більше не потрібно відкривати окремі картки під кожну допомогу”, — написав міністр.

        Переваги “Дія.Картки” називають такі: змога отримувати всі держвиплати на один рахунок та можливість змішаної оплати — автоматичне доповнення власними коштами, якщо коштів на спеціальному не вистачає.

        На “Дія.Картку” вже можна отримати:

        • виплати за програмами “єКнига” та “єМалятко”;
        • військові облігації;
        • виплати за програмою “Ветеранський спорт”;
        • допомогу по безробіттю;
        • допомогу ВПО;
        • виплату пенсій;
        • допомогу від міжнародних організацій та інші.

        Як оформити “Дія.Картку”

        Невдовзі на “Дія.Картку” також можна буде отримати виплату за програмою “Пакунок школяра”. Проте “Національний кешбек” та “єВідновлення” функціонують окремо й не входять до мультирахункової картки.

        Оформити “Дія.Картку” можна через застосунок “Дія” або у банках-партнерах: ПриватБанк, Monobank та “Кредит Дніпро”. Перелік банків планують розширити.

        Скористатися послугою можуть українці від 18 років за наявності паспорта та РНОКПП.


