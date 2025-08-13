В Україні запустили мультирахунок “Дія.Картка” для всіх держвиплат: як оформити

В Україні почав працювати мультирахунок “Дія.Картка”, на який можна отримувати всі державні виплати та зберігати власні кошти. Оформити його можна через застосунок “Дія” або банки-партнери.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
“Замість кількох карток — одна зручна мультирахункова картка для всіх державних виплат і послуг. Більше не потрібно відкривати окремі картки під кожну допомогу”, — написав міністр.
Переваги “Дія.Картки” називають такі: змога отримувати всі держвиплати на один рахунок та можливість змішаної оплати — автоматичне доповнення власними коштами, якщо коштів на спеціальному не вистачає.
На “Дія.Картку” вже можна отримати:
- виплати за програмами “єКнига” та “єМалятко”;
- військові облігації;
- виплати за програмою “Ветеранський спорт”;
- допомогу по безробіттю;
- допомогу ВПО;
- виплату пенсій;
- допомогу від міжнародних організацій та інші.
Як оформити “Дія.Картку”
Невдовзі на “Дія.Картку” також можна буде отримати виплату за програмою “Пакунок школяра”. Проте “Національний кешбек” та “єВідновлення” функціонують окремо й не входять до мультирахункової картки.
Оформити “Дія.Картку” можна через застосунок “Дія” або у банках-партнерах: ПриватБанк, Monobank та “Кредит Дніпро”. Перелік банків планують розширити.
Скористатися послугою можуть українці від 18 років за наявності паспорта та РНОКПП.