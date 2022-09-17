Суспільство

В Україні запрацює єдиний номер екстреної допомоги 112

17 Вересня 2022 17:55
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Система екстреної допомоги за єдиним номером 112 має запрацювати до кінця року в пілотному форматі у Києві та Київській області.

Про це повідомлає УП з посиланням на інтерв’ю заступника міністра внутрішніх справ Ігора Бондаренка.

Заступник міністра повідомив, що 7 вересня Верховна Рада прийняла у цілому закон під номером 7581 щодо впровадження в Україні Системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 (системи 112).

Запровадження системи 112 стало зобов’язанням України після підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Окрім того, на впровадження цієї системи і на її запуск дає кошти Європейський інвестиційний банк.

“На сьогодні нам вдалося завершити юридичний стрім, і на законодавчому рівні внормувати запровадження служби 112. Триває активна фаза технічного стріму, пов’язаного із безпосереднім впровадженням в практичну площину складових цієї моделі комунікації, і наразі розпочато організаційний стрім, а саме – процес формування структури і пошук кадрів та їх навчання для роботи операторського центру”, – повідомив Бондаренко.


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