Спорт

В Україні загинув чемпіон світу з пауерліфтингу з РФ

13 Червня 2023 15:12
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війна

Про загибель “у зоні СВО” п’ятиразового чемпіона світу у ваговій категорії до 120 кг Максима Бархатова повідомила Федерація пауерліфтингу Красноярського краю. Йому був 41 рік.

У 2011 році на чемпіонаті світу у чеському Пльзені він встановив світовий рекорд, взявши за сумою триборства вагу 1072,5 кг, а через сім років став чиновником у рідному Красноярську та у 2019 році очолив міський Центр реалізації соціальних проектів. Через рік Бархатова звільнили, а 2021 року на нього порушили кримінальну справу про хабар.

За версією слідства, чемпіон з пауерліфтингу отримав від знайомого автомобілі Lexus LX570 та Mercedes-Benz E-300, а також паливну картку мережі АЗС із щоденним лімітом 250 літрів бензину за гарантоване укладання договорів на надання послуг з благоустрою муніципальних об’єктів. Слідчі підрахували, що чиновником Бархатов встиг заправитися більше ніж на 100 тисяч рублів.

У травні 2022 року, коли вже йшла війна в Україні, Жовтневий суд Красноярська засудив його на шість років колонії суворого режиму. Про звільнення спортсмена нічого не повідомлялося. Відомо, що ув’язнених на війну вербував Євген Пригожин для своєї ПВК “Вагнер”.

За даними красноярського видання “Дело”, колишній чемпіон світу з пауерліфтингу загинув два місяці тому, а зараз його тіло доставили до Красноярська. Похорон пройде 14 червня.


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