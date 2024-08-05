Суспільство

В Україні зафіксували три випадки нового штаму коронавірусу
5 Серпня 2024 14:44
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У липні в Україні зареєстровано три випадки нового штаму коронавірусу “FLiRT”. Як пояснили в МОЗ, це новий субваріант коронавірусу “Omicron”.

“Три випадки субваріанту коронавірусу “FLiRT” виявили минулого тижня: два у Києві та один в Івано-Франківській області. Захворіли дві жінки та чоловік старше 60 років”, – повідомив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Штам “FLiRT” походить від варіанту Omicron. Через специфічні мутації в білку-шипі вірус краще зв’язується з клітинами та уникає імунної відповіді. Тобто “FLiRT” швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані, пояснює МОЗ.

Наявні дослідження показують, що поточні вакцини, зокрема бустери, залишаються ефективними для захисту від важких форм COVID-19, хоча й не можуть повністю запобігти зараженню новим штамом.


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