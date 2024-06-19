В Україні заборонили проросійську партію “Наш край” – майно віддадуть державі

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові ухвалив рішення про заборону діяльності проросійської політичної партії “Наш край” на території України.

Про це повідомила пресслужба Судової влади України.

Так, суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України, і тепер діяльність партії в Україні заборонена. Водночас майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

“Наш край” – це проросійська політична партія, створена переважно з вихідців раніше забороненої проросійської “Партії регіонів”. Офіційно її зареєстрували ще у 2011 році під назвою “Блокова партія”, але через три роки перейменували у “Наш край”.

Очільниками партії були Антон Кіссе, Сергій Шахов та Олександр Мазурчак.