Кримінал

В Україні заарештували активи російського олігарха Дерипаски на 2,11 млрд грн
29 Січня 2025 16:11
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Олег Дерипаска / Фото: REUTERS
Олег Дерипаска / Фото: REUTERS

В Україні суд заарештував значну партію сировини, що належала підсанкційному російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Йдеться про майже 500 тис. тонн бокситів і глинозему, вартістю понад 2,11 млрд грн, які зберігалися на Миколаївському глиноземному заводі. Сировина була виготовлена в Україні ще до початку повномасштабного вторгнення й призначалася для виробництва алюмінію на російських заводах компанії “Русал”, що належить Дерипасці.

За даними слідства, продукція була формально замовлена підконтрольною Дерипасці комерційною структурою, зареєстрованою в одній із країн ЄС, для подальшого реекспорту на російські підприємства. У 2023 році українські правоохоронці заблокували відправку цієї сировини.

“Дерипаска входить до найближчого оточення Путіна і займається виробництвом продукції для військово-промислового комплексу країни-агресора. Зокрема, його заводи виготовляють компоненти до балістичних ракет “Іскандер”, бойових дронів та радіолокаційних систем”, – нагадали у спецслужбі.

СБУ заочно повідомила олігарху про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, включно з фінансуванням війни проти України. Також за матеріалами служби всі українські заводи Дерипаски були націоналізовані.


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