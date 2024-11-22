В Україні викрили три схеми ухилення від мобілізації через навчальні заклади

Правоохоронці ліквідували схеми, що діяли у Полтавській, Харківській та Закарпатській областях, які дозволяли військовозобов’язаним чоловікам уникати мобілізації через вступ до вищих навчальних закладів.

Вартість “послуг” стартувала від 2 тисяч доларів, повідомили в СБУ.

Полтавщина: професор і фіктивна аспірантура

У Полтавській області викрито професора вишу, який допомагав ухилятися від мобілізації через вступ до місцевого університету. За 2 тисячі доларів він забезпечував зарахування на бакалаврат, магістратуру або аспірантуру.

Підозрюваний також пропонував військовозобов’язаним оформити фіктивне лікування в психіатричному диспансері, щоб згодом отримати звільнення від військового обліку за станом здоров’я.

Харків: вступ до коледжу за 6 тисяч доларів

У Харкові троє місцевих мешканців організували схему вступу чоловіків призовного віку до коледжу, що надавало відстрочку від призову. Вартість послуги сягала 6 тисяч доларів.

Організатор використовував зв’язки для забезпечення зарахування на пільговій основі, а також підробляв необхідні документи. Інша учасниця схеми займалася оформленням статусу переселенця, який дозволяв уникнути мобілізації.

Закарпаття: хабар за фіктивний вступ

В Ужгороді затримали доцентку кафедри історії місцевого університету. Вона отримувала хабарі за незаконне зарахування “абітурієнтів” призовного віку.

За 4 тисячі доларів фігурантка забезпечувала вступ, особисто супроводжуючи “студентів” під час формального складання іспитів.

Усім затриманим висунуто підозри. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.