В Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору

25 листопада в Україні та світі вшановують пам’ять жертв Голодомору. Ця дата присвячена подіям 1932-1933 років, коли в результаті політики Радянського союзу щодо хлібозаготівель і колективізації від голоду в Україні померли, за різними підрахунками, від 7 до 10 мільйонів людей.

Цього року Україна і світ відзначають 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Цей штучний голод Україна та ще майже 30 країн світу визнають геноцидом.

Сьогодні ввечері українці у своїх домівках в Україні та за її межами запалять свічки в пам’ять про вбитих голодом. А Український інститут національної пам’яті ініціює акцію «Пам’ятай про жертв Голодомору. Підтримуй тих, хто бореться за Україну». Символом акції стане окопна свічка, якою зігріваються оборонці на фронті.

На початку XX століття Україна пережила три періоди штучного голоду: 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 роки. Найтрагічнішим з них виявився голод 1932-1933 років, оскільки масове фізичне винищення українських хліборобів було свідомим терористичним актом тоталітарної системи.

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців у річницю Дня пам’яті жертв Голодомору.