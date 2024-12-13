Суспільство

В Україні тимчасово призупинили видачу та оформлення паспортів
13 Грудня 2024 12:26
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Державне підприємство “Документ” повідомило про тимчасове припинення надання послуг із видачі та оформлення паспортних документів через планові технічні роботи.  

Згідно з інформацією прес-служби, роботи з обслуговування обладнання Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР) розпочнуться о 16:30 13 грудня 2024 року.  

У зв’язку з цим у центрах обслуговування громадян “Паспортний сервіс” послуги з видачі та оформлення паспортних документів не надаватимуться з 16:00 13 грудня до 16 грудня.

“Про відновлення роботи буде повідомлено додатково. Перепрошуємо за тимчасові незручності”, – зазначили у прес-службі держпідприємства. 


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