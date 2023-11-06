В Україні судитимуть ще п’ятьох беркутівців, які розстрілювали учасників Майдану

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно п’яти колишніх міліціонерів роти спецпризначення Беркут (так звана чорна рота), які підозрюються у розстрілах учасників акцій протесту у Києві 20 лютого 2014 року.

У повідомленні правоохоронців у понеділок, 6 листопада, вказується, що обвинувачені виконали завідомо злочинний наказ керівництва держави та разом з іншими міліціонерами застосували зброю проти учасників Майдану на вулиці Інститутській. В результаті обстрілу загинули 48 людей, ще 90 мітингувальників дістали поранення.

За даними прокурорів, пізніше зброя була викрадена, пошкоджена та прихована. Під час розслідування частину з неї знайшли та ідентифікували.

Обвинувачені беркутівці, як заявили в Офісі генпрокурора, переховуються на території країни-агресора Росії. Тому суд буде розглядати справу щодо них заочно.

Фігурантів обвинувачують у:

незаконному перешкоджанні організації та проведенню мітингів;

перевищенні службових повноважень;

вчиненні терористичного акту;

умисних вбивствах;

викраденні табельної вогнепальної зброї (ст. 340, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 258, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 262 КК України).

В Офісі генпрокурора вказують, що правоохоронці притягнули до відповідальності 35 людей за розстріл учасників Майдану. П’ятьом з них суд виніс вироки. Стосовно 20 обвинувачених триває судове провадження, ще відносно 10 підозрюваних — досудове розслідування завершили.