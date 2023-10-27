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В Україні створили БПЛА для пошуку мін

27 Жовтня 2023 14:52
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бпла, міни

В Україні розробили безпілотник ST1, який призначений для пошуку мін. У середньому ST1 працює в чотири рази швидше за людину.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“ST1 — автономний дрон для пошуку мін. Він обладнаний котушкою індуктивності та сенсорами, які дають змогу облітати перешкоди на низькій висоті. Також на борту — потужний мікрокомп’ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу”, — поінформував Федоров.

Міністр зазначив, що безпілотник шукає міни набагато швидше за людину.

“У середньому ST1 працює в 4 рази швидше за людину. Це значно прискорить процес розмінування українських територій та зробить його безпечнішим. Наприклад, сапери ДСНС, ЗСУ, Нацполіції зможуть з безпечного місця керувати дроном та шукати міни”, — сказав Федоров.

Зараз експериментальний зразок дрона тестується розробниками у польових умовах. За словами Михайла Федорова, команда розробників збирає фідбек, працює над удосконаленням і готується до масштабування виробництва цього БПЛА.


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