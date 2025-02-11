Суспільство

В Україні створять єдину інформаційну систему “Мисливець”
11 Лютого 2025 20:08
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Ілюстративне фото / pixabay
Ілюстративне фото / pixabay

Державне агентство лісових ресурсів України розпочало роботу над створенням єдиної інформаційної системи “Мисливець”, яка об’єднає всі регіональні бази посвідчень мисливця.

Як повідомили у пресслужбі агентства, нова система покликана унеможливити зловживання при складанні іспитів для отримання посвідчень.

Зокрема, планується запровадження функції онлайн-трансляції іспитів для підвищення контролю. Такий крок зумовлений нещодавнім виявленням фактів зловживань у міжрегіональному управлінні.

“Минулого тижня в одному з міжрегіональних управлінь Держлісагентства виявлені факти зловживань при проведенні іспитів на отримання посвідчення мисливця. Співробітникам управління повідомлено про підозру”, – повідомили у відомстві.


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