В Україні розслідується понад 100 випадків зґвалтувань, скоєних російськими військовими

Виступаючи на конференції “Ініціатива щодо запобігання сексуальному насильству в конфліктах”, що проходить у Лондоні, перша леді України Олена Зеленська закликала міжнародне співтовариство відреагувати на численні випадки сексуального насильства під час війни.

За словами Зеленської, прокуратура розслідує понад 100 подібних злочинів, імовірно скоєних російськими військовими, причому реальна цифра, за її словами, може бути набагато вищою.

“У окупантів були широкі можливості для приниження українців і, на жаль, у їхньому арсеналі було також сексуальне насильство та сексуальні злочини, – сказала Зеленська. – Усі знають про величезну кількість зґвалтувань. І вони [російські солдати] відкрито говорять про це”.

Багато жертв сексуального насильства бояться розповідати про те, що сталося через стигму та побоювання, що винні в цих злочинах можуть повернутися і знову вчинити насильство.

“Тому надзвичайно важливо дати цьому визначення військового злочину і закликати винних до відповідальності, – сказала Олена Зеленська. – Повинна наслідувати глобальна реакція, адже, на жаль, такі військові злочини продовжуватимуться по всьому світу доти, доки військові вважатимуть, що це зійде їм з рук.

Влада України вже запустила програму допомоги жертвам сексуального насильства, і перша леді України висловила сподівання, що вона стане першим кроком на шляху до розслідування злочинів та покарання винних.

За її словами, українська влада планує запустити ініціативу за межами країни, зокрема, у Німеччині та Чехії.