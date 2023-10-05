Суспільство

В Україні росте захворюваність на коронавірус

5 Жовтня 2023 18:39
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коронавирус

В Україні зростає захворюваність на COVID-19.  

Про це повідомляє головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За останній тиждень в Україні підтвердили понад 4 тис. випадків коронавірусної інфекції, тижнем раніше реєстрували 2,5 тис.

Кузін говорить, що це початок епідеміологічного сезону. Зростання захворюваності очікується до кінця листопада. Після нього прогнозують зростання захворюваності на грип – традиційно для зими.

Також він додав, що частіше коронавірусна хвороба трапляється у дітей.

“Серед негативних тенденцій, які ми зараз спостерігаємо, то частіше хворіють діти до 17 років. Так, якщо подивитися саме в розрізі областей, то в нас є такі області-лідерки, як Миколаївська область, де зростання хворих в 4 рази, Винницька – втричі, Харківська -майже у 2,5 рази. В абсолютних цифрах – це 302 дитини за останній тиждень”, – каже головний державний санітарний лікар України. 

Крім того, кількість летальних випадків у порівнянні з літнім сезоном зросла – за останній звітній тиждень їх було 9 у осіб віком понад 65 років.


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