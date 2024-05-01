У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким в Україні пропонують засновувати приватні оборонні компанії. Його ініціатор – нардеп Сергій Гривко.

Автори законопроекту називають низку причин для легалізації військових компаній:

потреба у групах швидкого реагування з-поміж досвідчених учасників бойових дій;

потреба у додаткових надходженнях у бюджет;

збільшення кількості робочих місць в Україні;

соціальний фактор (відсутність роботи для чоловіків, поширення неліцензованої зброї, адаптація військових тощо).

Згідно з законопроектом, такі компанії зможуть надавати оборонні послуги – навчання, тактична підготовка, розвідка, конвоювання, забезпечення безпеки фізичних і юридичних осіб, охорона майна та виконання інших завдань.