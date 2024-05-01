Суспільство

В Україні пропонують засновувати приватні оборонні компанії

1 Травня 2024 15:11
читать на русском →

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким в Україні пропонують засновувати приватні оборонні компанії. Його ініціатор – нардеп Сергій Гривко.

Автори законопроекту називають низку причин для легалізації військових компаній:

  • потреба у групах швидкого реагування з-поміж досвідчених учасників бойових дій;
  • потреба у додаткових надходженнях у бюджет;
  • збільшення кількості робочих місць в Україні;
  • соціальний фактор (відсутність роботи для чоловіків, поширення неліцензованої зброї, адаптація військових тощо).

Згідно з законопроектом, такі компанії зможуть надавати оборонні послуги – навчання, тактична підготовка, розвідка, конвоювання, забезпечення безпеки фізичних і юридичних осіб, охорона майна та виконання інших завдань.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
1 Травня 2024 17:29

Опубліковано відео імовірного удару ракетами ATACMS по окупантах на Луганщині
1 Травня 2024 17:45

Україна хоче обмежити зйомки своєї території з космосу
1 Травня 2024 16:44

МЗС створив цифрову речницю із зовнішністю учасниці “Холостяка”
1 Травня 2024 16:10

Деякі партнери дозволили Україні бити західною зброєю по РФ, – глава МЗС Латвії
1 Травня 2024 14:14

Митрополиту УПЦ МП оголосили підозру
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
усі думки