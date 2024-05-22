В Україні почали приймати перші рішення щодо мобілізації засуджених

Хмельницький міськрайонний суд прийняв перші ухвали стосовно мобілізації засуджених. Двом чоловікам дозволили підписати контракт із Нацгвардією.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницького міськрайонного суду.

У вівторок, 21 травня, до суду надійшло два подання з ДУ “Хмельницький слідчий ізолятор”. Обидвоє засуджених виявили бажання проходити військову службу за контрактом.

Добровольцями виявилися двоє молодих чоловіків, 2000 та 1981 років народження. Обох було засуджено за крадіжки у жовтні та листопаді 2022 і відповідно було засуджено до 4 років і 9 місяців і 5 років і 5 місяців позбавлення волі.

У тексті постанов йдеться також про те, що кожен із чоловіків придатний до військової служби за станом здоров’я, пройшов професійно-психологічний добір, має достатній рівень фізичної підготовки для виконання покладених на них обов’язків.

Ці клопотання суд задовольнив та зобов’язав ГУ “Хмельницький слідчий ізолятор” невідкладно умовно-достроково звільнити чоловіків від відбуття покарання для проходження військової служби за контрактом. Також передати чоловіків до підрозділів Національної гвардії України, доставивши до Хмельницького об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки для укладання контракту та проходження військової служби.

Суд також постановив встановити над чоловіками адміністративний нагляд терміном на один рік, але не довше ніж до їх звільнення з військової служби. Такий нагляд будуть здійснювати командири військової частини, у яких ті проходитимуть військову службу за контрактом.

Серед обмежень – заборона перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира.