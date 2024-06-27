Суспільство

В Україні недостатньо ППО для прикриття відремонтованих енергооб’єктів
27 Червня 2024 07:17
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ДТЕК, енергетика, ппо
Ілюстративне фото / AP

Недостатня кількість ракет ППО робить неможливим прикриття об’єктів енергосистеми, які Україна вже відремонтувала або ремонтує. 

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в інтерв’ю Kyiv Post, Інститут вивчення війни (ISW).

За словами Сухарука, повсюдна нестача в Україні критично важливих ракет протиповітряної оборони перешкоджає здатності захистити свою критично важливу інфраструктуру від російських ударів.

На кожну ракету-перехоплювач, яку Україна має для захисту від російських ударів по енергосистемі, Росія має від п’яти до шести ракет для запуску по Україні. 

Сахарук зазначив, що якщо Росія запустить 10 ракет по будь-якій цілі в Україні, українським силам потрібно буде відповісти щонайменше 12 ракетами ППО, щоб адекватно захиститися від атаки. 

Він також підкреслив, що різка різниця між необхідним і фактичним співвідношенням українських засобів протиповітряної оборони та атакуючих російських ракет означає, що нестача ракет-перехоплювачів унеможливлює прикриття об’єктів енергосистеми, які Україна вже відремонтувала або ремонтує. 

ISW зазначив, що російська кампанія повітряних ударів по українській енергосистемі вже наклала серйозні обмеження на потужності з виробництва електроенергії в Україні, а російські війська змогли використати дефіцит протиповітряної оборони, спричинений нестачею систем ППО, наданих Заходом, для максимального пошкодження енергетичних потужностей України протягом 2024 року.


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