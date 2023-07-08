В Україні найближчими днями очікуються дощі

У неділю, 9 липня, у південно-східних і східних областях очікуються помірні, місцями значні короткочасні дощі та грози; на решті територій України без опадів, лише в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській і Сумській областях вночі місцями короткочасні дощі, грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, по всій території України, крім західних та північних областей місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°, у південній частині та східних областях вночі 18-22°, вдень 22-27°, на Закарпатті та Одещині місцями 28-30°.

У Києві в неділю без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

У понеділок, 10 липня, вночі в південно-східній частині прогнозуються помірні дощі, вдень у східних, північно-східних, центральних областях та в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, на решті територій без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, у південній частині 14-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень 20-25°, на півдні країни та Закарпатті 25-30°.

У Києві в понеділок також без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.