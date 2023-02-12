В Україні можуть почати виготовляти британську зброю

Британське озброєння та військові транспортні засоби можуть вироблятися в Україні відповідно до планів, які означатимуть поглиблення зв’язків країни з НАТО.

Високопоставлені чиновники оборонної промисловості Великобританії обговорюють ці плани зі своїми колегами в Києві, і будь-яка угода, ймовірно, буде розглядатися як значне зміцнення відносин Британії з Україною, пише The Telegraph.

Інші європейські оборонні компанії також ведуть переговори з Україною. Розгортається гонка за те, щоб поставити Великобританію «в передній частині черги», сказав The Telegraph один керівник.

У суботу ввечері Даунінг-стріт і Міністерство оборони відмовилися від коментарів, заявивши, що це справа промисловості.

Френсіс Туса, незалежний експерт з оборони, сказав, що будь-які нові заводи стануть ключовими цілями для російських бомбардувань, додавши: «Танковий завод не маленький. І, відверто кажучи, якщо я буду Путіним, це буде одне з перших місць, які я візьму».