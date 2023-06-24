Суспільство

В Україні ліквідували ще близько 600 окупантів та десятки артсистем

24 Червня 2023 13:59
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втрати ворога

Українські захисники знищили 580 російських вояків та десятки їхньої техніки – танків, артилерійських систем, БПЛА.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 223910 (+580) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4024 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7804 (+6) од,
  • артилерійських систем – 4015 (+30) од,
  • РСЗВ – 619 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 383 (+4) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 308 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3460 (+13),
  • крилаті ракети ‒ 1228 (+14),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6731 (+23) од,
  • спеціальна техніка ‒ 548 (+3).

Дані уточнюються.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 15 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 5 засобів протиповітряної оборони.


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