В Україні через заметіль перекрили рух транспорту на 14 автодорогах

В Україні через негоду перекрили 14 доріг, рятувальники, поліцейські та інші підрозділи відбуксирували 840 автівок.

Про це повідомляє очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, “Укртрансбезпека”

“На 14 автодорогах перекрито рух транспорту, у 16 областях знеструмлені населені пункти.

…Загалом на території України знеструмлено 2019 населених пунктів у 16 областях, 1370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою, відбуксовано 840 автомобілів.

Закликаємо водіїв уникати поїздок регіонами, де вирує негода. Якщо Вам потрібна допомога – зверніться до екстрених служб за номерами 101 та 102. У регіонах працюють пункти незламності та пересувні пункти обігріву”.

За його словами, найскладніша ситуація спостерігається на півночі та півдні Одеської області: снігові перемети сягають півтора метра. До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники.

Поблизу села Удобне прикордонники з автобусів евакуювали 42 людини, зокрема 10 дітей. За допомогою снігохода на трасі Ізмаїл-Рені рятувальники визволили 6 людей. Відбуксовано понад 500 автомобілів, зокрема 14 автобусів та 12 автомобілів екстреної допомоги. Надано допомогу 1624 особам, зокрема 93 дітям. Із ознаками переохолодження до медиків звернулися 6 людей.

У Миколаївській області перекрито рух на 10 ділянках доріг, перемети сягають 2 метрів. Підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації наслідків негоди 49 разів, 75 автомобілів відбуксовано.

У Черкаській області ускладнено рух поблизу міста Кам’янка. Поліцейські організували рух транспорту у реверсному режимі, близько 40 вантажних автомобілів зупинені на відстій. Рятувальники розгорнули пересувні пункти обігріву.

У Кіровоградській області ліквідовано затор поблизу села Велика Виска, 30 вантажних автомобілів стоять на узбіччі. Відбуксовано 164 транспортні засоби, 293 людям надана допомога.

“Укртрансбезпека” оприлюднила список 12-ти доріг, на яких обмежено рух станом на 09:00.

Одеська область

Закрито рух для всіх транспортних засобів:

М-15 Одеса-Рені, км. 11-920 – км. 307+718;

М-16 Одеса-Кучурга, км 0+000-59+175;

М-05 Київ-Одеса, км. 274+435 – 466+700;

Для великовагових транспортних засобів:

М-28 Одеса-Южне-/М-14/, км. 3+450-28+315.

Миколаївська область

Закрито рух для всіх транспортних засобів:

М-13 Кропивницький-Платонове (на Кишинів) км. 76+416 -157+052 (в межах Миколаївської області);

Н-24 Благовіщенське-Миколаїв (через Вознесенськ) км. 42+476 -132-000 (в межах Миколаївської області);

P-72 КПП Олександрівка (в межах Миколаївської області);

Т-16-06 Миколаїв-Доманівка-Берізки, км. 173+204 (в межах Миколаївської області);

Т-15-04 Первомайське-Новоукраїнка, км. 1-441 – 29+445 (в межах Миколаївської області).

Кіровоградська область

Закрито рух для всіх видів транспорту:

М-13 Кропивницький – Платонове км 0+000 – км 76+416;

Для великовагових транспортних засобів:

M-30 через Кропивницький) км. 583+258-682+900;

Черкаська область

Тимчасово обмежено рух вантажного і громадського пасажирського транспорту: