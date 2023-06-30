Суспільство

В Україні 1 липня завершується “ковід”-карантин

30 Червня 2023 20:10
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ковід

Завтра, 1 липня, в Україні завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу.

COVID-19 став справжнім випробуванням для українців та викликом для всієї медичної системи.

“Ми не були готові до цього виклику, але як і всі складнощі, він зробив нас лише сильнішими.

Неймовірну роботу виконали лікарі. У найтемніші часи, коли світ ще не знав, наскільки небезпечний COVID-19, коли не було вакцини та змоги хоч якось убезпечитись від тяжких наслідків хвороби, медики, не вагаючись, прийняли цей виклик та продовжували працювати.

Так само як без вагань продовжували та продовжують, ризикуючи власним життям, працювати під час повномасштабної війни.

Сьогодні ми хочемо подякувати медичним працівникам, які самовіддано боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки. Лікарям та медсестрам, які не менш героїчно допомагають захисникам та цивільним в умовах повномасштабної війни”, – йдеться у повідомленні Мінохоронздоров’я.


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