В Угорщині прямо з військового аеродрому викрали деталі з винищувачів МіГ-29

В Угорщині на військовому аеродромі “Кечкемет” невідомі викрали деталі зі списаних винищувачів МіГ-29.
Про інцидент, що стався близько двох тижнів тому, повідомило видання Blikk.
За даними журналістів, зловмисники прорізали дротяну огорожу та заїхали на територію авіабази де зберігаються близько двох десятків МіГ-29.
Згідно з джерелами видання, вони викрали компоненти з відсіку бортового радара під носовими обтічниками МіГ-29.
Винищувачі Угорщина отримала у 1993 році від Росії як частину погашення державного боргу. У 2010 році їх замінили на шведські JAS 39 Gripen. У 2019-му влада намагалася продати 19 виведених з експлуатації МіГ-29 на відкритих торгах, однак покупців не знайшлося.