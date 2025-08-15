В Угорщині прямо з військового аеродрому викрали деталі з винищувачів МіГ-29

В Угорщині на військовому аеродромі “Кечкемет” невідомі викрали деталі зі списаних винищувачів МіГ-29.

Про інцидент, що стався близько двох тижнів тому, повідомило видання Blikk.

Реклама

Реклама

За даними журналістів, зловмисники прорізали дротяну огорожу та заїхали на територію авіабази де зберігаються близько двох десятків МіГ-29.

Згідно з джерелами видання, вони викрали компоненти з відсіку бортового радара під носовими обтічниками МіГ-29.

Винищувачі Угорщина отримала у 1993 році від Росії як частину погашення державного боргу. У 2010 році їх замінили на шведські JAS 39 Gripen. У 2019-му влада намагалася продати 19 виведених з експлуатації МіГ-29 на відкритих торгах, однак покупців не знайшлося.