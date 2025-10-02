Reuters: Угорщина підписала рекордну угоду на купівлю газу у Франції замість Росії

2 жовтня Угорщина підписала найбільший в історії контракт на купівлю зрідженого природного газу з французькою компанією Engie (ENGIE.PA), що стало вже другою угодою за останні два місяці для диверсифікації постачань на тлі залежності від головного енергопостачальника — Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Президент США Дональд Трамп минулого місяця заявив, що закликатиме Угорщину припинити купувати російську нафту в межах тиску на союзників по НАТО, щоб вони скоротили енергетичні зв’язки з Москвою через її війну проти України. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів, що відмова від російських енергоресурсів стала б катастрофою для економіки країни.

Реклама

Реклама

У четвер угорський газовий оптовик MVM CEEnergy домовився купувати 400 млн кубометрів газу щороку в Engie у період з 2028 по 2038 рік. З огляду на те, що Угорщина споживає близько 8 млрд кубометрів газу на рік, ця угода покриє 5% її потреб.

Глава МЗС Петер Сійярто на церемонії підписання з Engie заявив, що це є найдовшим в історії Угорщини контрактом на постачання LNG і він стане “опорою енергетичної безпеки країни”.

Водночас Engie не уточнила походження газу для Угорщини. Європейські покупці і трейдери LNG зазвичай формують портфель із кількох джерел — США, Близького Сходу, Африки, Австралії та іноді Росії.

Нагадаємо, на Генасамблеї ООН президент США Дональд Трамп попередив Росію про готовність запровадити “дуже потужні мита”, якщо вона не зробить кроків для завершення війни проти України.