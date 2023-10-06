Суспільство

В Туреччині знайшли корабель зі скарбами, який затонув 3600 років тому

6 Жовтня 2023 20:36
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туреччина

Біля берегів Кумлуджі, що в провінції Анталія, підводні археологи знайшли та підняли на поверхню скарби з корабля, який вважають тим, що затонув унаслідок найдавнішої відомої корабельної аварії у світі.

Про пише TRT Haber.

“Під час підводних археологічних розкопок, проведених на глибині 50 метрів у Кумлуджі на місці аварії корабля, який описують як «найдавніший з відомих затонулих внаслідок корабельної аварії» у світі, було знайдено 30 мідних злитків, особисті речі моряків і амфору”, – повідомляє телеканал.

У пошуках скарбів беруть участь 40 спеціалістів, які використовують для пошуку та збереження знахідок найновітніші технології.

“Під час розкопок, які ми проводили на місці аварії корабля на глибині приблизно 50 метрів, ми розкопали понад 30 мідних злитків, які ймовірно, були вантажем з острова Кіпр. Їх цінність у тому, що вони були грошима того періоду. Ймовірно, це судно було завантажене з мідних копалень на Кіпрі, затонуло під час шторму на шляху до острова Крит”, – розповів керівник розкопок, доктор наук, доцент Середземноморського університету Хакан Оніз.

Судно знаходиться на глибині 45-55 метрів.

“Корабель затонув приблизно 3550-3600 років тому. У цьому контексті затонулий біля Кумлуджі корабель середньої бронзової доби все ще вважається найстарішим у світі затонулим торговим судном», – повідомив керівник розкопок.


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