Українські військові зірвали спробу російських диверсантів прорватися на підконтрольну ЗСУ територію через підземні комунікації магістрального газогону «Прогрес» у Суджанському районі.

За даними офіцера ЗСУ Мирослава Гая, противник намагався повторити тактику, яку застосовував під час штурму Авдіївки – використання інженерних споруд для прихованого проникнення. Проте українські десантники, заздалегідь отримавши розвіддані, підготували засідку.

Коли російські диверсанти вийшли з тунелю і скупчилися біля виходу, їм заблокували шлях для відступу, після чого знищили більшість групи. Ліквідовано близько 80% особового складу противника.

Радіоперехоплення підтвердило паніку серед окупантів – вони скаржаться, що їх «кинули на верную смерть».

«Коли війна завершиться нам не доведеться вигадувати сценарії для кіно, буде потрібно просто описати реальні події і Голлівуд тихо відпочиватиме на узбіччі», – коментує Гай.