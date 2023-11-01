Суспільство

В США існує висока загроза терористичних атак й антисемітизму – директор ФБР

1 Листопада 2023 14:55
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сша, антисемітизм

Директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей, виступаючи перед Комітетом внутрішньої безпеки Сенату 31 жовтня, сказав, що в Сполучених Штатах зараз через війну ХАМАСу та Ізраїлю зросла терористична загроза.

Про це повідомило CBS news.

Рей попередив Конгрес, що терористичні атаки ХАМАСу на Ізраїль можуть спричинити загрози, подібні до тих, що створювали ІДІЛ у минулі роки.

“Лише за останні кілька тижнів численні іноземні терористичні організації закликали нападати на американців і Захід, — сказав він, звертаючись до Комітету. — Ми проживаємо небезпечний період. Це не час для паніки, але зараз потрібно бути пильними”.

Правоохоронні органи стали уважнішими та стежать за потенційними загрозами. Водночас голова ФБР каже, що немає жодних ознак того, що ХАМАС збирається або має змогу здійснювати атаки в США.

“У нас немає інформації, яка б вказувала на те, що ХАМАС має намір або здатність проводити операції всередині США, хоча ми не відкидаємо таку можливість”, — каже Крістофер Рей.

Рей підкреслив, що загроза певним чином досягла “історичного рівня”. Єврейська громада стала мішенню для терористів. 

Директор ФБР зазначив, що євреї складають лише 2,4% населення США, але до початку конфлікту на Близькому Сході вони були об’єктом 60% релігійних злочинів на ґрунті ненависті.

У виступі йдеться, що ХАМАС може “надихати” на протести й погроми, імовірна загроза в США існує для єврейської, мусульманської та арабської громад. За словами генерального прокурора Мерріка Гарленда, останніми тижнями це мало вияви — орендодавець у Чикаго в середині жовтня убив 6-річного палестинського хлопчика та поранив його матір, були погрози єврейським громадам у кампусах коледжів.


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