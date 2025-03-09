В Румунії з виборів зняли проросійського політика Келіна Джорджеску

Виборча комісія Румунії ухвалила рішення про зняття з перегонів проросійського ультраправого політика Келіна Джорджеску. Як повідомляє Bloomberg, місцеве виборче бюро отримало понад тисячу скарг на кандидата, більшість з яких стосувалися його антидемократичних та екстремістських поглядів. Політик може оскаржити це рішення в Конституційному суді.

Джорджеску відомий своїми праворадикальними поглядами та відкритою підтримкою Росії. Він публічно висловлював захоплення лідерами румунських фашистських рухів 1930-х років, а також заявляв, що Україна є «вигаданою державою» і що після війни її територія буде «неминуче» розділена між сусідніми країнами.

Попри скандальні висловлювання, Джорджеску здобув перемогу в першому турі президентських виборів 24 листопада 2024 року. Проте Конституційний суд анулював результати голосування, а румунські спецслужби заявили про виявлене іноземне втручання у вибори.

Повторне голосування заплановане на 4 травня.