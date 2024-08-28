Суспільство

В Ростовській області горять дві нафтобази
28 Серпня 2024 07:30
читать на русском →
пожежа, рф
Ілюстративне фото / Telegram

У ніч на 28 серпня у Ростовській області РФ виникли пожежі на двох нафтобазах.

Про це повідомляє губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

За попередньою інформацією, горить комбінат “Атлас” Росрезерву.

Голубєв повідомив про атаку безпілотників в області. За його словами, близько 3.00 ночі в Ростовській області було збито 4 БПЛА. 

Він також додав, що постраждалих немає. 

Місцеві ЗМІ повідомили про атаку на ще одну нафтобазу в Ростовській області: горить дві нафтобази одночасно. Жителі Кам’янська кажуть, що чули ще один вибух.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
28 Серпня 2024 12:52

Ексгенерала СБУ Наумова оголосили у міжнародний розшук 
28 Серпня 2024 11:49

Дрони ГУР та ССО атакували нафтобазу в Ростовській області
28 Серпня 2024 10:37

Шпигував для ФСБ на Покровському напрямку: СБУ затримала співробітника регіонального підрозділу АТ «Укрзалізниця»
28 Серпня 2024 09:36

У 4-х областях через проблеми в енергосистемі діють екстрені відключення світла 
28 Серпня 2024 08:26

На Краматорському напрямку збили російський Су-25 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки