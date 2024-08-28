В Ростовській області горять дві нафтобази

У ніч на 28 серпня у Ростовській області РФ виникли пожежі на двох нафтобазах.

Про це повідомляє губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

За попередньою інформацією, горить комбінат “Атлас” Росрезерву.

Голубєв повідомив про атаку безпілотників в області. За його словами, близько 3.00 ночі в Ростовській області було збито 4 БПЛА.

Він також додав, що постраждалих немає.

Місцеві ЗМІ повідомили про атаку на ще одну нафтобазу в Ростовській області: горить дві нафтобази одночасно. Жителі Кам’янська кажуть, що чули ще один вибух.