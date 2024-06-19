Суспільство

В РФ посадили за грати ексглаву компанії, яка проєктувала Кримський міст 
19 Червня 2024 18:08
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росія
Ексглава держкомпанії "Автодор" Сергій Кельбах / Фото: Міністерство транспорту РФ

Суд У Москві засудив до 12 років ув’язнення ексглаву держкомпанії “Российские автомобильные дороги” (“Росавтодор”), яка проєктувала Кримський міст, Сергія Кельбаха.

Його звинуватили у зловживанні службовими повноваженнями та завданні збитків держбюджету Росії на близько двох мільярдів рублів (орієнтовно 965,4 млн грн), повідомив офіційний Telegram-канал судів загальної юрисдикції міста Москви.

Повідомляється, що засуджений у 2015 році через афілійовані з ним компанії погодив незаконно завищену оплату будівельних робіт на Центральній кільцевій автодорозі в Москві та Московській області, затягнувши строки будівництва. Таким чином, штучно зросла собівартість проєкту.

Кельбаха також оштрафували на 1,9 мільярда рублів, які він зобов’язаний виплатити потерпілій стороні — російському міністерству транспорту. Чоловіка взяли під варто у залі суду. Вирок ще не набув чинності. Захист планує оскаржувати це рішення суду.


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