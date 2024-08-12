В РФ й далі надходять мільярди доларів і євро готівкою, – Reuters

Попри заборону США і ЄС експорту банкнот до Росії надійшло 2,3 мільярда готівкових доларів і євро, повідомляє агентство Reuters із посиланням на митні дані.

Митні дані, з якими ознайомилось агентство, показують, що готівку ввозили з Об’єднаних Арабських Еміратів та Туреччини, які не ввели обмежень на торгівлю з рф. Проте країни походження понад половини валюти залишаються невідомі.

Митні документи охоплюють період із березня 2022-го до грудня 2023 року. У період із листопада 2021-го до лютого 2022 року до росії надійшло майже 19 мільярдів доларів і євро, тоді як за попередні чотири місяці – 17 мільйонів.

Дані також вказують на різке зростання ввезення готівки безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення в Україну.

На думку опитаних експертів, наведені дані, ймовірно, занижують реальні потоки валюти в РФ. Експерти також зазначають, що для росіян долари і євро залишаються потрібними для покупок і подорожей, попри те, що Москва прагне скоротити свою залежність від цих валют.