Економіка

В РФ й далі надходять мільярди доларів і євро готівкою, – Reuters
12 Серпня 2024 19:59
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росія, санкції
Ілюстративне фото / AFP

Попри заборону США і ЄС експорту банкнот до Росії надійшло 2,3 мільярда готівкових доларів і євро, повідомляє агентство Reuters із посиланням на митні дані.

Митні дані, з якими ознайомилось агентство, показують, що готівку ввозили з Об’єднаних Арабських Еміратів та Туреччини, які не ввели обмежень на торгівлю з рф. Проте країни походження понад половини валюти залишаються невідомі. 

Митні документи охоплюють період із березня 2022-го до грудня 2023 року. У період із листопада 2021-го до лютого 2022 року до росії надійшло майже 19 мільярдів доларів і євро, тоді як за попередні чотири місяці –  17 мільйонів. 

Дані також вказують на різке зростання ввезення готівки безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення в Україну. 

На думку опитаних експертів, наведені дані, ймовірно, занижують реальні потоки валюти в РФ. Експерти також зазначають, що для росіян долари і євро залишаються потрібними для покупок і подорожей, попри те, що Москва прагне скоротити свою залежність від цих валют.


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