Суспільство

В Раду внесли новий законопроєкт про мобілізацію

30 Січня 2024 20:46
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мобілізація

Кабінет міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію.

Відповідний законопроєкт був опублікований на сайті Верховної Ради України.

Зокрема, йдеться про новий законопроєкт, який був внесений Міноборони та доопрацьований народними депутатами. Оскільки попередній документ був відкликаний з Верховної Ради 11 січня.

Як зазначили в Міноборони, коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. 

“Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних”, – зазначили в Міноборони.

Детальніше про основні положення законопроєкту — в інфографіках


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