В понеділок в Україні пройдуть короткочасні дощі

У понеділок, 9 вересня, у південній частині України, вдень і в східних та центральних областях, місцями короткочасний дощ, гроза, на решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі в західних, північних і Вінницькій областях 7-12°, на решті території 10-15°, на узбережжі морів до 19°; вдень 23-28°, на високогір’ї Карпат і горах Криму 20-22°.

Прогноз погоди по Києву на 9 вересня – без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 10-12°, вдень 25-27°.

У вівторок, 10 вересня, у східних, західних, вночі подекуди й у Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер південно-східний (у західних областях із переходом на північно-західний), 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, у південній частині 13-18°; вдень 24-29°, у західних областях 17-22°.

У Києві у вівторок також буде сухо, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 25-27°.