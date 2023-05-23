В оточенні Путіна розколу поки що немає – німецька розвідка

У структурі російської влади на чолі з президентом Володимиром Путіним поки що немає жодних видимих тріщин, заявив глава зовнішньої розвідки ФРН Бруно Каль, не виключивши одночасно, що система може зруйнуватися, пише Радіо Свобода.

Виступаючи напередодні в Академії з безпеки в Берліні, голова Федеральної розвідслужби Німеччини (BND) Каль сказав, що незважаючи на окрему критику, наприклад, щодо поставок боєприпасів, немає жодних натяків на те, що система в Росії захиталася або руйнується, проте це також не виключено.

Каль підкреслив, що Росія, як і раніше, може вести війну на довгостроковій дистанції, набираючи новобранців. Те саме стосується озброєння та боєприпасів. Тому, з погляду глави зовнішньої розвідки ФРН, не можна говорити про послаблення чи раптове припинення воєнних дій.

Як зазначив Бруно Каль, щодо ефективності збройних сил Росії “деякі слабкі пункти” є, але якщо Захід не буде організовано підтримувати Україну і допомагати їй чинити опір, путінська стратегія із затягування війни і ставка на кількісну матеріальну перевагу може увінчатися успіхом.

На питання, коли BND дізналася про те, що Росія збирається напасти на Україну, Каль відповів, що приблизно за два тижні до початку війни німецька розвідка визначила обставини, або як він висловився “феномени, які не могли інтерпретуватися по-іншому”. Каль відкинув критику, пов’язану із твердженнями, що США та Великобританія дійшли висновку про можливість нападу раніше, ніж BND. За його словами, американські та британські колеги передбачили можливість війни на підставі критеріїв, які вони спостерігали. Німецька зовнішня розвідка виходила переважно з того, що рішення про напад зрештою прийматиме Путін. Російський президент поставив це у залежність від багатьох інших чинників, які складалися не тільки “з підрахунка ракет та танків”, зазначив у виступі керівник німецької спецслужби.